25-04-2018, Politie Groningen & Haren Facebook

Schennispleger(23) aangehouden in Oosterpark

Groningen - Dinsdag rond 15:45 uur kreeg de politie een melding van een schennispleger aan het Wouter van Doeverenplein. Deze reden net op dat moment op die locatie en zagen de man nog wegrennen. Burgernet werd ingezet.

De politie is achter de man aangerend maar raakten de man kwijt in de brandgangen. Na een tip van een oplettende buurtbewoner en nadat de agent op een schuur was geklommen voor overzicht, zagen ze de man achter in een brandgang van de JB de La Faillestraat.

Hierop kon de 23-jarige man worden aangehouden. De politie wil de bewoners in de wijk bedanken voor het meezoeken naar de verdachte en degene die de fiets afstond aan de politie collega voor de achtervolging.