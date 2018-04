25-04-2018, Oogtv bron

Winstgroei Holland Casino dankzij brand Groningen

Groningen - Holland Casino heeft vorig jaar ondanks tegenslagen als het afbranden van het casino in de stad en stakingsacties 98 miljoen euro winst geboekt, bijna 17 miljoen meer dan het jaar ervoor.

Dankzij verzekeringsgeld na de grote brand



De winstgroei is te danken aan de verzekeringsuitkering van bijna 20 miljoen euro vanwege de brand bij Holland Casino in Groningen. Het aantal bezoekers aan alle casino’s in het land bedroeg vorig jaar bijna zes miljoen. Dat zijn er zo’n 91.000 minder dan het voorgaande jaar. Dat komt ook door de tijdelijke sluiting van het casino in Groningen en de sluiting van het casino op Schiphol.

En Holland Casino verwacht voor de zomer een besluit te nemen over een tijdelijke locatie in Groningen.

