25-04-2018, Joey Lameris 112Gr

Fietsster lichtgewond na botsing met auto

Groningen - Woensdag aan het einde van de middag moesten de hulpdiensten uitrukken voor een ongeval letsel aan de Verlengde Hereweg in de stad.

Op de kruising Verlengde Hereweg met de Savornin Lohmanlaan waren een auto en een fietsster met elkaar in botsing gekomen. De fietsster is door het ambulance personeel nagekeken. De politie noteerde de gegevens van beide partijen. Bij de aanrijding liep de auto lichte schade op aan de voorkant. De lichtgewonde fietsster hoefde niet meer naar het ziekenhuis en is door de politie naar huis gebracht.