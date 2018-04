26-04-2018, Michael Huising 112gr.

Woningbrand Kerkstraat Veendam

Veendam - Donderdagmorgen vroeg is er brand ontstaan in een pand in de Kerkstraat in Veendam. In het pand waar twee horecazaken en vier bovenwoningen zijn gevestigd was rookontwikkeling ontdekt door een van de bewoners.

De brand woedde op de benedenverdieping achterin het pand. Hier was het vuur ontstaan bij een cv installatie. De brand was snel onder controle en na enig breekwerk was het vuur volledig uit.