26-04-2018

Student(19) sprong uit raam na gebruik drugs en komt om

Groningen - Een 19-jarige internationale student uit Columbia is zaterdag in de stad uit een raam op de veertiende verdieping gesprongen. Hij heeft de val niet overleefd. Dat meldt het stadsblog Sikkom.

Het voorval vond plaats in de Antaresstraat in de wijk Paddepoel. Volgens de politie verkeerde de Colombiaan onder invloed van verdovende middelen.

De student zou samen met enkele vrienden drugs hebben gebruikt. Omdat het warm was, stonden de ramen open. Volgens de politie klom de jongeman op een bepaald moment in de vensterbank en sprong hij naar buiten. Op de plek waar hij terecht kwam, liggen nu bloemen. Het is niet bekend op welke opleiding hij zat.(oogtv.nl)