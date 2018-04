26-04-2018, Marc Dol/ 112Gr & M. Huising & G. Twickler

Ernstig verkeersongeluk: Reanimatie vrouw(52) na voertuig te water(Video)

Stadskanaal - Aan de Pekelderstraat in Stadskanaal is donderdagavond rond 18:50 uur een auto te water geraakt. Meerdere brandweerkorpsen zijn ter plaatse waaronder Groningen en Finsterwolde

Volgens de politie zaten er twee personen(moeder(52) en zoon(18) in de auto, voorbijgangers schoten direct te hulp met een trekker. Uiteindelijk werden beide personen uit de auto gehaald. De moeder werd gereanimeerd. Er waren meerdere hulpdiensten ter plekke.

Het traumateam was per helikopter ter plekke gekomen om assistentie te verlenen aan het ambulancepersoneel. De toestand is onbekend.