27-04-2018, Martin Nuver 112Gr. & dank aan Erick Bakker Oogtv

Groningen is er klaar voor: Koning u bent welkom ! (Video)

Groningen - Donderdagnacht was het goed druk in de binnenstad. De sfeer zit er goed in. Ook vrijdag wordt het extreem druk in de stad vanwege Koningsdag. Koning Willem-Alexander en zijn familie vieren zijn verjaardag deze ochtend in de stad.

Rond elf uur worden ze bij De Prinsenhof verwelkomd door burgemeester Peter den Oudsten en commissaris van de koning René Paas. Vervolgens wandelt het koninklijk bezoek via het Martinikerkhof, de Grote Markt, het Academieplein en de Oude Kijk In’t Jatstraat naar de Vismarkt. Zij maken onderweg kennis met Groningen in al zijn facetten. Rond 13.00 nemen de Oranjes afscheid van de stad. Dan gaan ze vermoedelijk naar de Rietschans aan de Meerweg in Haren om te borrelen. Verder is er in de stad live muziek op de Vismarkt, met onder meer de bands Orange Skyline en Kensington.Ook zijn er vrijmarkten en andere leuke dingen. Beelden vrijdag ook op Oogtv om 17:30 met een nieuwe reportag.