27-04-2018, Michael Huising 112gr. & Melarno Kraan 112Gr.

Hoog bezoek in de stad: Koningspaar loopt door de stad (Video)

Groningen - Het bezoek is begonnen. Koning Willem Alexander en Koningin Maxima werd om 11:00 uur toegezongen en er werden veel handen geschud. Ook wij zijn er vandaag bij. Alles was vanmorgen spik en span.

Koningin Maxima is volledig in het rood gekleed. Het is gezellig druk in de stad. Duizenden mensen staan langs de route. Het Koningspaar sliep vannacht in van der Valk Hoogkerk. Twee politiehelikopters stonden standby en vlogen over de stad heen. Bij de Herestraat werd iemand onwel. Hulpdiensten waren er snel bij. Rond 13:30 uur was het programma ten einde. Vanmiddag gaan ze borrelen in Haren. Politiewerk in beeld,klik HIER Zie ook Tv Noord