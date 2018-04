27-04-2018, Oogtv bron & Foto`s Martin Nuver & Jordi Haverdings & & Frank van Beek (van de Koning)

40.000 bezoekers in de stad tijdens bezoek Koning

Groningen - “Het bezoek van de koninklijke familie aan Groningen en het vieren van Koningsdag was een fantastisch feest.” Dat meldt de gemeente Groningen.

Tot in de middag bezochten ruim 40.000 mensen de binnenstad en tijdens het koninklijk bezoek zijn er geen ernstige incidenten of noemenswaardige demonstraties geweest. De gemeente, de organisatie en de hulpdiensten zeggen dat de zorgvuldige voorbereidingen zorgden tot een gezellig en veilig feest.

Aan het einde van het programma bedankte Koning Willem-Alexander de Groningers. “We hebben een ongelooflijke ontvangst gekregen en zonder de inzet van velen, velen van u was dat niet mogelijk geweest.”.

“Dit is mijn Groningen; een veilig en fantastisch feest geven voor duizenden mensen en koninklijke gasten”, aldus een trotse burgemeester Peter den Oudsten. “Als er een stad is waar je prima kunt wonen, werken en genieten, dan is het hier en vooral vandaag. Ik bedank iedereen die met enorme inzet bijgedragen heeft”.

Commissaris van de Koning René Paas zei: ‘De veerkracht van de mensen. Dat is wat Groningen voor mij zo bijzonder maakt. We hebben de gevolgen van gaswinning laten zien. En welke stappen we zetten naar de energietransitie die nodig is als Nederland de klimaatdoelstellingen van Parijs wil halen. Een mooie en schone toekomst voor Groningen en Nederland. Dat was hier vandaag in Groningen te zien, met een enorme energie”.