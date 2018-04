27-04-2018, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Hennepkwekerij aangetroffen na brandmelding

Hoogezand - In een woning aan de Melkweg in Hoogezand is vrijdagochtend een hennepkwekerij aangetroffen na een melding van een woningbrand.

De melding van de woningbrand in de Melkwegflat kwam tegen 09.06 uur binnen bij de brandweer van Hoogezand en Zuidlaren. Bij aankomst bleek er van een brand geen sprake te zijn, wel was er een rooklucht waarneembaar. De brandweer kon een kwartier na aankomst terug keren naar de kazerne, de politie handelt de zaak verder af.