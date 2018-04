28-04-2018, Twitter.com / Gerard de Jonge & Twitter foto

Feestvierder uren vast in dixi in Groningen

Groningen - De politie Groningen kreeg zaterdagmorgen rond 05:30 uur een wel hele vreemde melding via 112: 'Hallo politie, ik zit in een dixi(mobiele toilet) en om mij heen staan ook allemaal andere dixi's.'