28-04-2018, Martin Nuver 112Gr. & Tekst Oogtv.nl

Maandag en dinsdag geen bussen en treinen

Groningen - Zorg voor alternatief vervoer. Die oproep doet vervoersbedrijf Arriva aan reizigers die aanstaande maandag en dinsdag afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Door een staking rijden er vrijwel geen bussen en regiotreinen in het land.

Afgelopen donderdag gaf de rechtbank in Utrecht haar goedkeuring voor een staking. Ruim tienduizend buschauffeurs in het land vechten voor een nieuwe cao waarin afspraken zijn vastgelegd over een lagere werkdruk, meer scholing en meer ruimte voor plaspauzes. Dit cao-conflict speelt al sinds oktober en eerder werd in de Kerstvakantie al een dag het werk neergelegd. Het verschil met die staking is dat komende maandag en dinsdag ook medewerkers onder de cao multimodaal mee staken. Dit zijn voornamelijk treinmachinisten en stewards bij de regiovervoerders. Zij strijden onder andere voor een salaris dat gelijk is aan dat wat hun collega’s bij de NS verdienen.

Groningen

Voor de stad Groningen betekent dit dat er op maandag en dinsdag geen bussen van Qbuzz rijden. Ook de treinen van Arriva, die bijvoorbeeld richting Leeuwarden, Bad Nieuweschans en Delfzijl rijden, vertrekken niet. De internationale buslijn van Groningen naar Hamburg rijdt wel en dat geldt ook voor de treinen van de NS.

Wat rijdt wel? *

– NS treinen

– Arriva, internationale buslijn Groningen-Hamburg

– Arriva, waterbus Zuid-Holland

– Arriva, streekvervoer op Terschelling

– GVB, stadsvervoer Amsterdam

– HTM, stadsvervoer Den Haag

– RET, stadsvervoer Rotterdam

Wat rijdt niet? *

– Streekbussen van vervoersbedrijven Arriva, Breng, Connexxion, EBS, Hermes, Keolis (voorheen Syntus), Qbuzz, U-OV

– Regiotreinen van Arriva, Connexxion, Keolis

* wijzigingen voorbehouden