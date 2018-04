28-04-2018, Rene Kuipers & Martin Nuver video

Open dag KNRM Eemshaven druk bezocht (Video)

Eemshaven - De nationale reddingsbootdag is dé dag bij uitstek om actief kennis te maken met het reddingwerk op zee, de mensen die dit werk vrijwillig uitvoeren en het materieel van de KNRM. Zaterdag was het weer zo ver. Ondanks regenval was het druk.

Honderden mensen kwamen naar de Eemshaven om een kijkje te nemen. Meevaren met de reddingsboten en een plekje vergaren aan boord naast de schipper, een praatje met een echte redder. De operationele reddingsboot van reddingstation Eemshaven de Jan en Titia Visser heeft honderden kinderen en volwassenen blij gemaakt. Knrm is ook blij met donaties. Zie ook KNRM.nl