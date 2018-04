28-04-2018, Redactie

Groningen HartVeilig op 112 GroningenDag

Kollum - Na een fantastische eerste editie in 2016 zal Stichting Groningen HartVeilig ook tijdens de tweede editie van de 112 GroningenDag op 16 juni 2018 aanwezig zijn met haar promoteam.

Stichting Groningen HartVeilig promoot het alarmeringsnetwerk HartslagNu binnen de provincie Groningen en ondersteund de burgerhulpverleners die zich hierbij hebben aangesloten op meerdere vlakken.

HartslagNu is een alarmeringsnetwerk waarbij mensen die kunnen reanimeren zich aan kunnen melden. Op het moment dat iemand in de buurt een circulatiestilstand heeft en 112 wordt gebeld zullen uiteraard de professionele hulpverleners gealarmeerd worden. Op hetzelfde moment krijgen burgerhulpverleners die in de buurt van het slachtoffer zijn een berichtje op de mobiele telefoon rechtstreeks vanuit de 112 meldkamer. Een gedeelte van de hulpverleners zal het verzoek krijgen om direct naar het slachtoffer te gaan, een ander gedeelte de vraag om eerst een AED te halen en vervolgens naar het slachtoffer te gaan.

Voor de hulpverleners is er een keuze uit twee manieren van gealarmeerd worden. De basis is gealarmeerd worden middels sms vanaf een opgegeven adres. Sinds ruim een jaar is er een mooiere mogelijkheid. Na de normale aanmelding kan de hulpverlener de App van HartslagNu downloaden. Hiermee kan de hulpverlener niet alleen in zijn eigen omgeving mensen helpen maar in het grootste deel van Nederland (vanaf medio 2018 in heel Nederland). HartslagNu kan je dan overal een berichtje sturen waar iemand jou hulp nodig heeft. Met het berichtje krijg je ook een plattegrond meegestuurd zodat je makkelijk je route kunt vinden. Bij beide opties krijgen de dichtstbijzijnde hulpverleners een oproep.

Groningen HartVeilig geeft kosteloos voorlichtingen in bedrijven, dorpsverenigingen etc. Hierbij komen alle aspecten van HartslagNu aan bod. Een ander onderdeel is een nazorgteam. Dit team is gespecialiseerd in de opvang na een reanimatie. Ook kunnen deelnemers meedoen aan trainingen waarbij nagebootst wordt wat er gebeuren kan als je een oproep krijgt en je ergens naartoe moet om te reanimeren.

We hopen ook deze editie van de 112 GroningenDag weer veel vragen te kunnen beantwoorden en wellicht wordt het aantal van ruim 7.000 hulpverleners in de provincie Groningen verder uitgebreid.

Meer informatie is te vinden op onder andere www.groningenhartveilig.nl en www.hartslagnu.nl .





Op zaterdag 16 juni 2018 vindt voor de tweede keer de 112GroningenDag plaats in en om MartiniPlaza in Groningen. Van 10.00 tot 17.00 uur zijn er diverse hulpverleningsinstanties en geven talrijke spectaculaire demonstraties van vele hulpdiensten en er is een een grote informatie / veiligheidsmarkt. Op het Horecaplein kunt terecht voor een hapje en een drankje. Op het hoofdpodium zijn er doorlopend muzikale live optredens. U bent van harte welkom!! De 112GroningenDag wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Bestrating.nl en subsponsor 101BHV.nl.





Wat: 112GroningenDag

Wanneer: 16 juni 2018 van 10.00 tot 17.00 uur

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 Groningen

Entree: Tot 4 jaar gratis, van 5 tot 16 jaar € 2,00 p.p, vanaf 17 jaar € 3,00 p.p.





Volg de laatste ontwikkelingen ook op www.facebook.com/112GroningenDag