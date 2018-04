29-04-2018, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Auto in de vangrail

Kolham - Op de A7 bij Kolham is zaterdagavond rond 23.17 uur een ongeluk gebeurd.

De bestuurder botste door een nog onbekende oorzaak in de vangrail van de middenberm, of er bij het ongeval een tweede voertuig betrokken was is niet bekend. Het slachtoffer is door medewerkers van de ambulancedienst gecontroleerd, of vervoer naar het ziekenhuis nodig was is niet bekend.