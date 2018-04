29-04-2018, Jeroen Bos/ Oldambtnu.nl

Personenbusje komt in sloot naast A7 bij Scheemda

Scheemda - Zondagmorgen omstreeks 10:00 uur is er een personenbusje ter hoogte van Scheemda tegen de vangrail aan gebotst en vervolgens in de naastgelegen sloot tot stilstand gekomen.