29-04-2018, Chris Kranenborg/ 112gr. & Brandweerweb.nl

Ree te water bij Oude Pekela

Oude Pekela - Zondagmorgen om 09:40 uur een melding voor de brandweerpost van Oude Pekela van een dier (ree) te water aan de Feiko Clockstraat te Oude Pekela.

De ree is uit het water gehaald en overgedragen aan de Dierenambulance Oost Groningen. Het dier wordt opgevangen en later weer uitgezet in een bos.