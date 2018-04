29-04-2018, 112Groningen

Auto belandt op de kop in sloot Zuidbroek

Zuidbroek - Een engeltje op de schouder, dat had een automobilist zondagavond bij knooppunt Zuidbroek. De bestuurder belandde op de kop in de sloot.

Rond zeven uur werden de hulpdiensten gealarmeerd voor het ongeval op de oprit vanuit Veendam richting Groningen. De bestuurder was al uit het voertuig en was aanspreekbaar.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is onbekend. Het slachtoffer is nagekeken in de ambulance, of deze is meegenomen is onbekend. De auto is total loss, berger Fruitema heeft het voertuig geborgen.