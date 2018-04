30-04-2018, redactie

Gaslekkage Viaductweg in Haren

Haren - Op de Viaductweg in Haren ontstond maandagmorgen een aardgasgaslek.

Het betreft een lekkage in de buitenlucht, er zijn verder geen woningen ontruimd. Dat meldt de brandweer via Twitter. De brandweer doet diverse metingen bij de nabij gelegen woningen. De Rijksstraatweg in Haren is deels afgesloten. Enexis gaat het lek dichten.

Op de A28 wordt het verkeer al omgeleid omdat er geen vrachtverkeer langs mag momenteel.