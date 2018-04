30-04-2018, Martin Nuver 112Gr.

Busje met zes inzittenden op de kant

Groningen - Op de Weg der Verenigde Naties tussen Hoogkerk en Groningen is in de nacht van zondag op maandag om 01:05 uur een busje op zijn zijkant terechtgekomen.

Een van de zes inzittenden raakte met zijn hand vast onder het busje. Mede weggebruikers en de andere vijf uit het busje hebben met zijn allen weer het busje rechtop gezet voordat de brandweer er was.

De man die gewond raakte is meegegaan naar het ziekenhuis. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet niet bekend, er was veel regenval. De Voa kwam de toedracht onderzoeken. De andere passagiers van het busje zijn door de politie opgevangen.