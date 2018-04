30-04-2018, Martin Baar 112Gr.

Auto vliegt in brand op parkeerplaats

Groningen - Maandagmiddag rond 15:25 uur werd de brandweer opgeroepen voor een autobrand op de parkeerplaats bij winkelcentrum Paddepoel.

Toen de brandweer ter plaatse was kwam de rook al onder de motorkap vandaan. Even later toen de motorkap geopend werd sloegen ook de vlammen onder de motorkap vandaan. Hoe de auto in brand is gevlogen is nog onbekend. De brandweer heeft de auto met behulp van een schuimlaag afgeblust. Na 20 minuten keerde men weer terug naar de kazerne.