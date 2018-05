01-05-2018, Oogtv bron

Jumbo-bomber gaat in cassatie

Groningen - De zogeheten Jumbo-bomber gaat in cassatie tegen de celstraf van tien jaar die hem halverwege april is opgelegd. Hij blijft erbij dat hij onschuldig is.

De nu 53-jarige Alex O. kreeg een celstraf van tien jaar voor het afpersen van enkele Jumbo-filialen in de stad en voor het plaatsen van explosieven bij twee supermarkten. De Hoge Raad gaat nu opnieuw kijken naar de procedures die ten grondslag liggen aan de uitspraak van het gerechtshof. Alex O. blijft ontkennen, ondanks de vele bewijzen tegen hem. De uitspraak wordt niet eerder dan volgend jaar verwacht. Zie ook