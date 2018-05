01-05-2018, Oogtv bron & foto Erick Bakker

Vindicat weer in de fout, RUG en Hanze verbaasd

Groningen - Opnieuw is studentenvereniging Vindicat in opspraak. Eind vorig jaar werd een lid door twee andere leden mishandeld. Dit had gemeld moeten worden aan de Rijksuniversiteit Groningen, maar dat is niet gebeurd.