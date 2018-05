01-05-2018, Jeroen Bos/ OldambtNu.nl

Wederom ongeluk op beruchte kruising in Vlagtwedde

Vlagtwedde - Dinsdagmiddag vond er wederom een ongeluk plaats op de kruising Wensenkampsweg en de N368 (Wedderstraat) plaats. Dit is de vierde ongeluk in nog geen half jaar. De gemeente Westerwolde heeft onlangs al nieuwe waarschuwingsborden geplaatst.

Een bestuurder van een personenbus verleende geen voorrang aan een op de N368 rijdende auto. Enkele inzittenden van de auto’s werden in de ambulance verzorgd. Er hoefde uit eindelijk niemand mee naar het ziekenhuis. De schade aan beide voertuigen was aanzienlijk.