01-05-2018, Robert v/d Veen / NiekerkNieuws.nl

Wiesmann GT V8 gecrasht bij Oldekerk

Oldekerk - Dinsdagmiddag werd de brandweer van Grootegast opgeroepen voor een auto te water aan de Munnikeweg/Kuzemerweg in Oldekerk. De bestuurder verloor de macht over zijn stuur.