02-05-2018, Marcel Klip 112hoogezand.nl & Michael Huising

Opnieuw autobrand in Muntendam (Video)

Muntendam - Voor de tweede keer in een week tijd is een geparkeerde auto op de parkeerplaats achter de woningen aan de Burgemeester Buitenhofstraat in Muntendam zwaar beschadigd geraakt door brand.

De brand die in de nacht van dinsdag op woensdag tegen 01.39 uur bij de brandweer werd gemeld was snel onder controle, toch kon de brandweer niet voorkomen dat de auto zwaar beschadigd raakte. Dit was niet een eerste keer dat op deze parkeerplaats een auto in brand stond. Woensdag 25 april is een poging gedaan om een auto in brand te steken, vrijdag 26 januari dit jaar raakte ook een auto zwaar beschadigd door een felle brand. 14 december vorig jaar moest de explosieve opruimingsdienst in actie komen nadat iemand een vuurwerkbom in een geparkeerde auto had gegooid.

