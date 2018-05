02-05-2018, redactie

Aardgaslekkage Oosterweg Haren

Haren - In Haren is woensdagmorgen een aardgas lekkage ontstaan aan de Oosterweg..

Omdat de wind richting het nabij gelegen bedrijfspand staat is deze tijdelijk ontruimd. De Oosterweg is ter plaatse afgesloten voor het verkeer. De oorzaak is nog onduidelijk.