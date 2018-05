02-05-2018, Joey Lameris/112Gr.

Gaslek Oosterweg Haren gedicht

Haren - In Haren is woensdagmorgen om 10:00 uur een aardgas lekkage ontstaan aan de Oosterweg..

Omdat de wind richting het nabij gelegen bedrijfspand staat is deze tijdelijk ontruimd. De Oosterweg was ter plaatse afgesloten voor het verkeer. De oorzaak is nog onduidelijk. Het gat was om 12:00 uur door Enexis gedicht.