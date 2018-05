02-05-2018, Dennis Postma 112Gr.

Brand in Veendam snel onder controle

Veendam - Een deur van een schuur van een verhuurbedrijf aan het Beneden Verlaat in Veendam is woensdagmorgen om 09:15 uur in brand gevlogen nadat er onkruid was weggebrand door de Gemeente.

Er werd middelbrand gegeven uit voorzorg, de brand kon snel geblust worden.In het pand staat o.a een foodtruck.