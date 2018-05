02-05-2018, Politie Ommelanden Noord / Facebook.com

Politie neemt stroomstootwapen in beslag in Delfzijl

Delfzijl - Op dinsdag 1 mei is er tijdens een reguliere verkeerscontrole een stroomstootwapen in beslag genomen in Delfzijl. De bestuurder die gecontroleerd werd was tevens niet in het bezit van een rijbewijs.

Een stroomstootwapen is verboden om te hebben. Het bezit van (slag- of steek)wapens is strafbaar en geldt als een misdrijf. Dit staat in de Wet wapens en munitie.