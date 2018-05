02-05-2018, Martin Nuver 112Gr. & Joey Lameris

Motorrijder komt ten val op de Oostersluisweg

Groningen - Een motorrijder is woensdagavond om 21:05 uur gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Oostersluisweg.

Door nog onbekende oorzaak verloor de motorrijder in een bocht de macht over het stuur en kwam toen ten val. De motor was net drie maand oud.

De motorrijder is in een ambulance behandeld en daarna overgebracht naar het UMCG. De motor werd door berger Poort opgehaald.