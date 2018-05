03-05-2018, Redactie

A&S Vancare op 112GroningenDag

Groningen - A&S Vancare is zaterdag 16 juni 2018 aanwezig met een stand op de 112GroningenDag in MartiniPlaza in Groningen. Tot 16 juni 2018 stellen we alle deelnemers aan u voor!

Bij A&S Vancare kunt u op één adres terecht voor uw bedrijfsauto of rolstoelbus op maat: de auto zelf (nieuw of gebruikt) én de inrichting koopt u samen in Kolham. Dat scheelt u een hoop tijd en energie! Wij zijn merkonafhankelijk, leveren alle gewenste merken/typen bedrijfsauto's en rolstoelbussen. Zolang die maar aansluiten bij uw wensen en behoeften. Wij gaan voor uw mobiliteit op maat!





A&S Vancare heeft in het verleden de bedrijfswageninrichting van enkele politie- en brandweerauto’s verzorgd, maar recenter zijn de inrichtingen van de bedrijfsauto’s van onze medestandhouders op de 112GroningenDag: Dierenambulance Groningen en 101BHV . Maar eigenlijk maakt het niet uit of u wel of niet in de hulpverlening actief bent, A&S Vancare werkt voor alle branches: http://bedrijfsautos.asvancare.nl/. Dus: hebt u belangstelling voor een bedrijfsauto of rolstoelbus die op maat voor u wordt opgebouwd/ingericht? Of signaleringsverlichting nodig voor meer zichtbaarheid en veiligheid? Kom dan op 16 juni langs bij onze stand en wij vertellen u alles over de mogelijkheden!

Op zaterdag 16 juni 2018 vindt voor de tweede keer de 112GroningenDag plaats in en om MartiniPlaza in Groningen . Van 10.00 tot 17.00 uur geven diverse hulpverleningsinstanties spectaculaire demonstraties en er is een grote informatie/veiligheidsmarkt. Op het Horecaplein kunt terecht voor een hapje en een drankje. Op het hoofdpodium zijn er doorlopend muzikale live optredens. U bent van harte welkom! De 112GroningenDag wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Bestrating.nl en subsponsor 101BHV.nl.





Wat: 112GroningenDag

Wanneer: 16 juni 2018 van 10.00 tot 17.00 uur

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 Groningen

Entree: Tot 4 jaar gratis, van 5 tot 16 jaar € 2,00 p.p, vanaf 17 jaar € 3,00 p.p.