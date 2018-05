03-05-2018, Redactie 112Gr.

Brandweer blust brandende airfryer

Bedum - Donderdagavond om 18:40 uur kreeg de brandweer van Bedum een melding van een keukenbrand aan de Ransuil.

Ter plaatse bleek dat er in de keuken een airfryer had vlam gevat. De brandweer had het brandje snel onder controle en heeft hierdoor erger voorkomen. De brandweer heeft de woning geventileerd omdat de woning vol rook stond. Stichting salvage komt ter plekke om de schade in kaart te brengen.