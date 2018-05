04-05-2018, Martin Nuver 112Gr.

Driedaagse oefening bij Suikerunie Hoogkerk (Video)

Hoogkerk - Woensdag t/m vrijdag oefende brandweer Groningen bij de Suikerunie in Hoogkerk. Een driedaagse oefening zodat alle ploegen aan de beurt kwamen. Ook waren er lotusslachtoffers. Het was een geslaagde oefenweek.

Scenario.

-Een bestuurder van een tractor is onwel geworden en tegen een caddie gebotst

die vervolgens tegen een heftruck is gebotst.

-De caddie ligt op de zijkant en bestuurder zit bekneld achter het stuur, er loopt

vloeistof uit de caddie..

- De heftruck heeft een tankwagen geraakt die Formaline aan het lossen was,

hierdoor is de vulslang losgeraakt en is er Formaline lekkage ontstaan.

- De chauffeur van de tankwagen is onwel geraakt.

-Tevens heeft de tractor een voetganger geschept en deze ligt bekneld onder de

laadbak van de tractor.

De heftruck is tegen de gasflessen tot stilstand gekomen en hierbij is brand

ontstaan met veel rook en vindt er een reactie plaats in de acetyleen flessen.

Van 14:00 tot 15:30 uur werd er geoefent bij de Suikerunie. Regematig wordt er samengewerkt met bedrijven om zo te trainen.

Zie ook de video.