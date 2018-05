04-05-2018, 112Groningen

Fors ongeval Maluslaan in Groningen

Groningen - Vrijdagmiddag was er een ongeval met veel schade op de Maluslaan/ Esdoornlaan in Selwerd.

Door een voorrangsfout botsten twee voertuigen tegem elkaar. 1 kwam op de stoep terecht. Niemand raakte voor zover bekend gewond. Poort heeft de voertuigen afgesleept.