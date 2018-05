04-05-2018, 112Groningen

Dodenherdenking stad Groningen

Groningen - Ook in de stad is 4 mei weer traditioneel dodenherdenking bij het Martinikerkhof.

Honderden mensen liepen mee in de stoet vanaf de Hereweg naar het Martinikerkhof. Daar waren allerlei kransleggingen. Zaterdag 5 mei is het feest in Groningen, dan viert men de bevrijding.In het Stadspark wordt het druk, er komt mooi zonnig weer. De toegang is gratis.

Programma