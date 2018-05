04-05-2018, Oogtv bron

Inbrekers stelen dienstwapen en politieuniformen

Groningen - Afgelopen najaar zijn bij drie politieagenten zowel uniformen als een dienstwapen gestolen. Dat heeft de politie Noord-Nederland bevestigd na berichtgeving in het Dagblad van het Noorden.

De politie hield de incidenten tot nu toe stil, maar ze kwamen aan het licht in politiedocumenten over de Sinterklaasintocht in Dokkum. De uniformen en het dienstwapen werden bij woninginbraken bij de agenten thuis ontvreemd. Twee van de agenten zijn woonachtig in Groningen en één in Friesland.

Het ontvreemde dienstwapen lag in een kluis en was volgens de politie “volgens protocol” opgeborgen. De politie gaat er vanuit dat de inbraken losstaande incidenten waren en dat er bij de verschillende inbraken andere daders betrokken waren. De inbraken en diefstallen van de uniformen en dienstwapen kwamen aan het licht door een WOB-procedure betreffende documenten over de intocht van Sinterklaas in Dokkum.

Het gestolen dienstwapen is inmiddels teruggevonden en de dader van deze diefstal is opgepakt. Van de twee andere inbraken is nog geen dader in het vizier van de politie.