05-05-2018, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Over de kop geslagen auto uitgebrand (Video)

Groningen - Op de A7 tussen Hoogezand en Groningen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een over de kop geslagen auto uitgebrand.

De bestuurder kon na het ongeval tijdig uit de auto komen en is door medewerkers van de ambulancedienst onderzocht maar vervoer naar het ziekenhuis bleek niet nodig. De gealarmeerde brandweer van Hoogezand had de brand snel onder controle.