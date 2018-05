04-05-2018, Oogtv en foto Brandweeer Groningen

Brandweer herdenkt omgekomen collega’s

Groningen - De Groninger brandweer heeft vrijdagochtend de zeven collega’s herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven zijn gekomen. De herdenking vond plaats bij het monument bij de brandweerkazerne aan de Sontweg.



In de ochtend werd door brandweermensen een krans gelegd en werd een moment van stilte in acht genomen. Op de gedenkplaat staan de namen van de zeven brandweermensen die door toedoen van de Duitse bezetter om het leven zijn gebracht. Eén van de namen is Jan de Vries. Hij was tijdens de oorlogsjaren brandwacht bij het korps in de stad. Op 17 april 1945 rukte hij samen met collega’s uit naar een brand bij hotel Victoria, dat in die jaren op de hoek van de Zwanestraat en de Grote Markt stond. De Vries werd door de Duitsers beschoten toen hij benzine probeerde te halen uit een auto. Hij overleed ter plekke.

Het monument werd twee jaar na de oorlog, in 1947, opgericht en stond in eerste instantie bij de brandweerkazerne aan het Zuiderdiep. Later toen de brandweer verhuisde naar de Sontweg is het monument mee verhuisd.

Een overzicht van alle namen en hun verhaal, staat beschreven op de website van de brandweer Groningen.