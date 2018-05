05-05-2018, 112Gr.

16-jarige aangehouden na steekpartij

Ter Apel - Een 16 jarige jongen uit Algerije is vrijdagmiddag aangehouden nadat hij iemand bij een supermarkt had neergestoken.

De jongen werd in de bestelbus van de supermarkt betrapt. Een vluchtpoging van de jongen mislukte omdat omstanders hem de pas afsneden.

Nadat de verdachte een van de omstanders had neergestoken slaagde hij er alsnog in om te vluchten. Later werd de jongen alsnog aangehouden.

Het slachtoffer is met een wond in zijn arm naar een ziekenhuis gebracht.