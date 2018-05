05-05-2018, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Brand in kelder van flat

Hoogezand - In de kelder van een flat aan de Ferdinand Bolstraat in Hoogezand heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een klein brandje gewoed.

Hoewel de brand klein in omvang was kwam het trappenhuis van de flat wel vol rook te staan. De brandweer wist de brand snel te blussen. Medewerkers van de ambulancedienst hebben in ieder geval één persoon naar het ziekenhuis gebracht.