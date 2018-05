05-05-2018, Gerrie de Groot Oldambtnu.nl

Ongeval letsel Klinkerstraat Oostwold

Oostwold (Oldambt) - Op de Klinkerstraat in Oostwold(Oldambt) is een persoon gewond geraakt nadat deze tegen een bus was gereden. Daarna kwam hij met zijn gezicht op straat terecht.

De fietser had verwondingen aan zijn gezicht opgelopen en is naar een ziekenhuis gebracht voor behandeling. De toedracht is nog onduidelijk. De politie heeftt de aanrijding afgehandeld.