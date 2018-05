06-05-2018, Oldambtnu.nl foto`s en tekst

Auto op bijzondere manier op transport

Winschoten - De politie heeft zaterdag een bijzonder transport staande gehouden op de Nassaustraat in Winschoten. De chauffeur wilde een auto vervoeren over de openbare weg op zijn aanhanger.

De politie kwam deze opmerkelijke combinatie onderweg in een surveillance tegen. Het is onbekend wat de politie voor sanctie heeft gegeven en of de bestuurder zo mocht doorrijden.