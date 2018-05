06-05-2018, Dennis Postma 112Gr.

Gaslekkage na tuinwerkzaamheden in Scheemda

Scheemda - Zondagmiddag om 12:30 uur was er een aardgaslekkage bij de Koediepslaan in Scheemda.

Ter plaatse bleek na tuinwerkzaamheden een leiding te zijn geraakt door de bewoner. De brandweer controleerde alles. Enexis kwam ter plaatse om het lek weer te dichten.