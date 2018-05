06-05-2018, Joey Lameris/112Gr. & Patrick Wind

Twee gewonden bij ongeval afrit N46 (Video)

Groningen - Op de afrit van de N46 bij de Driebonddweg is zondagavond een auto in de sloot beland. Twee inzittenden raakten gewond.

Een hond dat ook in de auto zat werd door de politie in veiligheid gebracht. De oorzaak is nog onbekend. De VOA deed onderzoek. Poort heeft het wrak vakkundig geborgen.