58-jarige motorrijder uit Siddeburen gewond bij ongeluk in Duitsland

Bingum (Duitsland) - Een 58-jarige motorrijder uit Siddeburen raakte zondag gewond bij een verkeersongeluk aan de Am Bingumer Deich in Bingum, Duitsland.