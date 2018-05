07-05-2018, Redactie

Anti-inbraaktips in de preventietruck op 112GroningenDag

Groningen - De preventietruck van politie en van de gemeente Groningen is zaterdag 16 juni 2018 aanwezig op de 112GroningenDag in MartiniPlaza te Groningen. Tot 16 juni 2018 stellen we alle deelnemers aan u voor!!

Medewerkers van politie en van de gemeente Groningen geven in de preventietruck informatie en advies over inbraakpreventie. Bezoekers krijgen praktische tips over hoe ze hun huis beter kunnen beschermen tegen inbraak. Zo is met een aantal gerichte maatregelen de kans op woninginbraak sterk te verminderen.

Zelf doen In de preventietruck laten voorbeelden en instructies zien hoe u dat zelf thuis kunt doen. Ook kunnen belangstellenden een vervolgafspraak inplannen met de preventiemedewerkers van de gemeente. Die komen dan bij u aan huis, wijzen eventuele verbeterpunten aan en vertellen hoe u die punten het beste kunt aanpakken.

Waar te vinden? De preventietruck is tijdens de 112dag te vinden op het buitenterrein, naast Martiniplaza. Medewerkers van de politie en de gemeente beantwoorden die dag graag al uw vragen en geven u advies op maat.

Op zaterdag 16 juni 2018 vindt voor de tweede keer de 112GroningenDag plaats in en om MartiniPlaza in Groningen. Van 10.00 tot 17.00 uur zijn er diverse hulpverleningsinstanties en geven talrijke spectaculaire demonstraties van vele hulpdiensten en er is een een grote informatie / veiligheidsmarkt. Op het Horecaplein kunt terecht voor een hapje en een drankje. Op het hoofdpodium zijn er doorlopend muzikale live optredens. U bent van harte welkom!! De 112GroningenDag wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Bestrating.nl en subsponsor 101BHV.nl. Wat: 112GroningenDag

Wanneer: 16 juni 2018 van 10.00 tot 17.00 uur

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 Groningen

Entree: Tot 4 jaar gratis, van 5 tot 16 jaar € 2,00 p.p, vanaf 17 jaar € 3,00 p.p.

Volg de laatste ontwikkelingen ook op www.facebook.com/112GroningenDag