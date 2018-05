08-05-2018, D. Postma & G. de Groot/ OldambtNu.nl (Video)

Auto op de kop in sloot in Winschoten (Video)

Winschoten - Dinsdagmorgen zijn de hulpdiensten massaal uitgerukt voor een voertuig in het water aan de Oogstweg in Winschoten, er zijn bij het voertuig geen slachtoffers gevonden.

Een boer trof het voertuig aan en heeft de hulpdiensten gealarmeerd. In samenwerking met de brandweer werd het voertuig gekanteld, hier troffen zij niemand in aan. De traumahelikopter welke gealarmeerd was vloog over en keerde terug. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is onbekend, de bestuurder bleek volgens de Politie al veilig thuis te zitten. Berger Fruitema heeft het voertuig geborgen. de Politie heeft het ongeval vastgelegd op papier.