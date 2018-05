08-05-2018, D. Postma - 112Groningen

Korte buitenbrand in Wagenborgen

Wagenborgen - Dinsdagmorgen heeft er korte tijd brand gewoed in een bult aan de Kloosterlaan in Wagenborgen.

Brandweer Wagenborgen heeft met enkele stralen hogedruk de bult weten te blussen. Gemeente Delfzijl was kort aanwezig gekomen.