08-05-2018, D. Postma - 112Groningen

Gewonde bij ongeval in Veendam

Veendam - Dinsdagmorgen heeft er een ongeval plaatsgevonden op de kruising Briklaan met de Sorgvliethlaan. Een persoon is hierbij gewond geraakt

Hoe het ongeluk heeft kunnen ontstaan is niet duidelijk. Vermoedelijk heeft de scooter een aanrijding gehad met een personenauto. De Politie, welke met drie auto's ter plaatse was heeft een scooter en een fiets meegenomen naar het bureau. Hoe slachtoffer is met een hoofdwond naar het ziekenhuis vervoerd.